شكرا لمتابعة خبر عن تعليق " آل جابر " على استهداف الحكومة اليمنية أثناء وصولها مطار عدن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - فهمي محمد (صدى):

علق سفير خادم الحرمين لدى اليمن محمد آل جابر، على استهداف الحكومة اليمنية عند وصولها مطار عدن، قائلا:" عمل إرهابي جبان يستهدف كل الشعب اليمني وأمنه واستقراره وحياته اليومية ".

وأضاف " آل جابر ":" استهداف الحكومة اليمنية يؤكد حجم الخيبة والتخبط التي وصل لها صانعو الموت والتدمير نتيجة نجاح تنفيذ اتفاق الرياض وتشكيل الحكومةاليمنية ومباشرتها للبدء في مهامها لخدمة الشعب اليمني ".

وأوضح " آل جابر ":" ‏سيمضي الاتفاق قدما، وسيتحقق السلام والأمن والاستقرار بعزيمة اليمنيين وحكومتهم الشجاعة، والتحالف بقيادة المملكة مستمر في الوقوف مع الشعب اليمني الشقيق وحكومتة الشرعية ".

وكان وزراء الحكومة اليمنية الجديدة لدى وصولهم إلى المطار تعرضوا لهجوم إرهابي، بالتزامن مع وصولهم إلى مطار عدن لممارسة مهامهم.

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