شكرا لمتابعة خبر عن إحالة 10 أشخاص تلاعبوا في تداولات السوق المالية للنيابة العامة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أعلنت هيئة السوق المالية اليوم الأربعاء قرار إحالة 10 أشخاص مشتبه بهم إلى النيابة العامة .
وأكدت أنه تم إحالتهم بعد الإشتباه في مخالفتهم المادة 49 من نظام السوق المالية والمادة الثامنة من لائحة سلوكيات السوق .
وقام المخالفون بتلاعب وتضليل في تداولات السوق من خلال شراء أسهم ثم الترويج لآراء على مواقع التواصل الإجتماعي ثم بيعها ما جعلهم يؤثرون على أسعار أسهم 46 شركة مدرجة خلال الفترة من 17 / فبراير / 2020 م ، وحتى 21 / 9 / 2020 م .
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