شكرا لمتابعة خبر عن اعتماد ‏اشتراطات جديدة لنشاط بيع أسطوانات غاز البترول المسال والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلن ماجد الحقيل، وزير الإسكان والشؤون البلدية والقروية، اليوم الأربعاء، عن اعتماد لائحة نشاط بيع "أسطوانات غاز البترول المسال" والتي تهدف إلى تحسين المشهد الحضري وتطوير البيئة الداخلية للمحلات التجارية سعياً للارتقاء بكافة الخدمات البلدية للمستفيدين.

وتأتي اللائحة ضمن الحزمة الثانية من مشروع تحسين بيئة أعمال الأنشطة التجارية، والتي تهدف إلى تحسين البيئة الداخلية للمحلات، تسهيل الخدمة للمستفيدين، تحسين المشهد الحضري للمدينة، فيما هناك أدوات مبتكرة يمكن تجربتها، منها: تحديث اشتراطات اللوحات التجارية الخارجية.

وتشمل تلك الأدوات: الإلزام بلوحة واحدة في مكان محدد وبمحتوى ومقاسات محددة، واشتراطات خاصة بدخول شاحنات وسيارات المستفيدين للمحل، واشتراط مضخة وتوفير التدريب إعادة تعبئة الغاز، فيما مواقع توفر الأسطوانات هي: محلات مستقلة في مراكز الخدمة (محطات وقود)، أقفاص في ساحات المولات والأسواق المركزية، المحلات على الشوارع التجارية، مكائن ذاتية الخدمة في ساحات الموات والأسواق المركزية.

وتعد الآثار المتوقعة للتسهيلات الجديدة هي: الاستفادة من قائمة فحص موحدة، تقديم خدمة للمستفيد بطريقة أسهل، فضلًا عن زيادة مستوى الشفافية وتسهيل الرقابة.