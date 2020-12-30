شكرا لمتابعة خبر عن معاقبة مواطن بالسجن والغرامة لنقله متسللين في الباحة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الباحة (صدى): أعلنت المديرية العامة للجوازات عن معاقبة مواطن بالسجن والغرامة لقيامه بنقل متسللين بمحافظة الحجرة في منطقة الباحة. أعلنت المديرية العامة للجوازات عن معاقبة مواطن بالسجن والغرامة لقيامه بنقل متسللين بمحافظة الحجرة في منطقة الباحة. وتضمنت العقوبة التي كشفت عنها المديرية سجن المواطن لمدة سنة، بالإضافة إلى إلزامه بدفع غرامة مالية قدرها 950 ألف ريال. ودعت المديرية العامة جميع المواطنين والمقيمين إلى تجنب نقل أو تشغيل أو إيواء المتسللين والمخالفين لنظام الإقامة والعمل تفادياً للعقوبات المترتبة على ذلك .

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