شكرا لمتابعة خبر عن وزير التعليم لـ "الطلاب والمعلمين": نشكركم ونبارك لكم ما تحقق من نجاح في الفصل الدراسي الأول والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): حرص وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ على توجيه رسالتين لطلاب وطالبات المملكة، والمعلمين والمعلمات في المدارس والجامعات وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات ومؤسسة التدريب المهني. حرص وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ على توجيه رسالتين لطلاب وطالبات المملكة، والمعلمين والمعلمات في المدارس والجامعات وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات ومؤسسة التدريب المهني. وهنأ الوزير الطلاب والمعلمين على النجاح والتفوق مع إنتهاء اختبارات الفصل الدراسي الأول، مشيداً بالجهود التي بذلوها خلال هذا الفصل الدراسي. ووجه الوزير الشكر لأولياء أموار الطلاب والمعلمين على حرصهم على متابعة الطلاب في ظل البيئة الافتراضية التي فرضتها جائحة كورونا.

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