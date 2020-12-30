شكرا لمتابعة خبر عن إمارة جازان: حساب وهمي ينتحل شخصية أمير المنطقة لا تتعاملوا معه والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى): حذرت إمارة منطقة جازان اليوم الأربعاء من حساب وهمي ينتحل شخصية أمير المنطقة الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز . حذرت إمارة منطقة جازان اليوم الأربعاء من حساب وهمي ينتحل شخصية أمير المنطقة الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز . وأكدت أنه لا يوجد إلا حساب واحد لأمير جازان على موقع التواصل " تويتر " وهو : @PrinceMohmmedB1. وأكد على ضرورة عدم التعامل مع تلك الحسابات المنتحلة لشخصية أمير المنطقة ، وسيتم إتخاذ الإجراءات النظامية ورفع أمره للجهات المختصة .

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