بالفيديو.. سحب ممطرة على جهراء بجنوب تبوك

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الرياض - علي القحطاني - تبوك (صدى): شهدت قرية الجهراء الواقعة بجنوب تبوك، اليوم الأربعاء، هطول أمطار في بعض أجزائها. شهدت قرية الجهراء الواقعة بجنوب تبوك، اليوم الأربعاء، هطول أمطار في بعض أجزائها. وأظهر مقطع فيديو السماء وهي السحب الممطرة، وهي تغطي سماء القرية، ويهطل منها أمطار. الجدير بالذكر أن المركز الوطني للأرصاد نبه يوم بهطول أمطار رعدية اليوم على بعض المناطق ومنها تبوك.

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