شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. لحظة استقبال قبيلة بالمملكة لأحد أبنائها الذي ولد وعاش في مصر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

نظم أحد وجهاء قبيلة شهران حفل استقبال لشاب سعودي يُدعى "عبد الله" عاش مع أمه المصرية في مصر، مُنذ ولادته وحتى صار عمره 30 عامًا؛ حيث قال إن الظروف أجبرت والد "الشاب"، وهو مواطن سعودي على تطليق زوجته المصرية بعد أن عاش معها في مصر، ثمّ وضعت نجلهما وتربى معها.

وأوضح أنه بعد وفاة الزوج، لم يستطع الشاب العودة إلى وطنه، فجلس مع والدته في مصر، حتى حصل على شهادة الماجستير في الهندسة، ثم اشتاق إلى قبيلته وأرضه، مؤكدًا أن أهله يُرحّبون به.

وأكد أحد وجهاء القبيلة، أنه رصد للشاب 10 آلاف و200 ريال لتساعده، وفي الوقت نفسه تكريمًا له؛ فيما تقدم الشاب "عبدالله" ليتحدث باللهجة المصرية، قائلا: "النّهارده من أسعد أيام حياتي إني موجود بين أهلي وعشيرتي" .