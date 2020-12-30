شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. "حساب المواطن" يحذر من أخطاء توقف الدعم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

حذر برنامج حساب المواطن اليوم الأربعاء من بعض الأخطاء التي توقف دعم المستفيدين .

وأكد أن عدم تصحيح البيانات وتجاوز فترة الاعتراض خلال الفترة المسموحة والمحددة مسبقاً بـ 90 يوم يؤدي لإيقاف حسابات المستفيدين والحرمان من الدعم المستحق ، وفقاً للإخبارية ..

وكان برنامج حساب المواطن قد بدأ تطبيق تعديل ضوابط الدعم التي تشمل الفرد المستقل وتعليق التسجيل في البرنامج للمستفيدين الجدد بجانب تحديد الحد الأعلى للإستحقاق .