بالفيديو.. "حساب المواطن" يحذر من أخطاء توقف الدعم

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):حذر برنامج حساب المواطن اليوم الأربعاء من بعض الأخطاء التي توقف دعم المستفيدين .
وأكد أن عدم تصحيح البيانات وتجاوز فترة الاعتراض خلال الفترة المسموحة والمحددة مسبقاً بـ 90 يوم يؤدي لإيقاف حسابات المستفيدين والحرمان من الدعم المستحق ، وفقاً للإخبارية ..
وكان برنامج حساب المواطن قد بدأ تطبيق تعديل ضوابط الدعم التي تشمل الفرد المستقل وتعليق التسجيل في البرنامج للمستفيدين الجدد بجانب تحديد الحد الأعلى للإستحقاق .
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