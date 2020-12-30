شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. سفير ألمانيا في الرياض يعلق على تلقيه اللقاح والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

علق السفير الألماني لدى المملكة "يورغ راناو"، على تلقيه لقاح "فايزر" في مركز اللقاحات في الرياض.

وقال يورغ نارو: "السلام عليكم.. لقد تلقيت للتو الجرعة الأولى من لقاح كورونا في السعودية، أنا ممتن جدًا لأن هذا أصبح ممكنًا وفخور لأن اللقاح من تطوير شركة بيونتك الألمانية وبعد يومين من الآن ستبدأ عملية التلقيح في ألمانيا وهذا بالضبط ما يحدث منذ أسبوع في المملكة".

وأضاف سفير ألمانيا في الرياض:" أنا سعيد لأنني أعيش في المملكة العربية السعودية؛ حيث عدد الحالات الإيجابية أقل بكثير مما مقارنة بالكثير من دول العالم الأخرى؛ لذلك أحب أن أهنئ الحكومة ووزارة الصحة لأنهم وضعوا الإنسان أولًا وهذا هو الشيء الصحيح الذي ينبغي عمله"، بحسب قناة "العربية" .