شكرا لمتابعة خبر عن صورة "الريال" الذي جلب لشركة سابك أرباح بقيمة 96 مليار ريال والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف مقدم برنامج في الصور المذاع على قناة "روتانا خليجية"، عبدالله المديفر، عن صورة "الريال" الذي جلب لشركة سابك أرباح بقيمة 96 مليار ريال.

وكان الرئيس التنفيذي للشركة، يوسف البنيان، قال أن الشريك الأجنبي مع الشركة واجه مشكلات مالية، وتم على إثر ذلك الاتفاق على إنهاء الشراكة بينهما.

وأضاف أنه تم إعطاء الشريك الأجنبي هذا الريال كمقابل رمزي لإنهاء الشركة بينهما.