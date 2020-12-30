شكرا لمتابعة خبر عن "فهد الطبية" تحذر مرضى السكري من "اعتلال الكلى" وتوضح طرق الوقاية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

حذرت مدينة الملك فهد الطبية مرضى السكر من الإصابة بمرض " الإعتلال الكلوي " .

وأوضحت أن هذا المرض يحدث عندما يتلف السكري أوعية دموية وخلايا أخرى في الكلية .

وحول أعراض المرض أوضحت أن المريض يشعر بقلة الحاجة إلى الأنسولين أو أدوية السكري ، وصعوبة التركيز ، كما يوجد بروتين في البول .

وأكدت " فهد الطبية " أنه يمكن الوقاية من المرض إذا اتبع مريض السكر نمط حياة صحي ، وإذا حرص على علاج داء السكري وارتفاع ضغط الدم .