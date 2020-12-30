- 1/2
- 2/2
شكرا لمتابعة خبر عن "فهد الطبية" تحذر مرضى السكري من "اعتلال الكلى" وتوضح طرق الوقاية والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):حذرت مدينة الملك فهد الطبية مرضى السكر من الإصابة بمرض " الإعتلال الكلوي " .
وأوضحت أن هذا المرض يحدث عندما يتلف السكري أوعية دموية وخلايا أخرى في الكلية .
وحول أعراض المرض أوضحت أن المريض يشعر بقلة الحاجة إلى الأنسولين أو أدوية السكري ، وصعوبة التركيز ، كما يوجد بروتين في البول .
وأكدت " فهد الطبية " أنه يمكن الوقاية من المرض إذا اتبع مريض السكر نمط حياة صحي ، وإذا حرص على علاج داء السكري وارتفاع ضغط الدم .
كانت هذه تفاصيل خبر "فهد الطبية" تحذر مرضى السكري من "اعتلال الكلى" وتوضح طرق الوقاية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.