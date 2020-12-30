أمريكا توافق على بيع آلاف القنابل الموجهة للسعودية

أفادت وسائل إعلام دولية، اليوم الأربعاء 30 ديسمبر 2020، بموافقة الولايات المتحدة الأميركية، على بيع آلاف القنابل الموجهة للمملكة العربية السعودية، مع اقتراب انتهاية ولاية الرئيس دونالد ترامب.

ووفقا لبيان أصدره البنتاغون أمس، فقد أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنها وافقت على إمكانية بيع ثلاثة آلاف قنبلة موجهة دقيقة للسعودية بقيمة 290 مليار دولار

وقال (البنتاغون) إن حزمة السلاح ستشمل 3000 قذيفة صاروخية GBU-39 ذات القطر الصغير (SDB I) وحاويات ومعدات دعم وقطع غيار ودعم فني. والقذيفة الصاروخية من إنتاج شركة "بوينج"، التي أطلق عليها البنتاغون اسم المقاول الرئيسي. بحسب ما نقله "موقع عكا".

وبين أن: "البيع المقترح سيحسن قدرة المملكة العربية السعودية على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية من خلال زيادة مخزونها من الذخائر بعيدة المدى والدقيقة جو-أرض".

وأضاف أن "حجم ودقة SDB I يسمحان باستخدام ذخيرة فعالة مع أضرار جانبية أقل".

هذا وقد تم إخطار الكونجرس بالصفقة المحتملة، الثلاثاء، لكن الإخطار لا يعني بالضرورة التوصل إلى اتفاق بين السعوديين والولايات المتحدة.

وفي سياق متصل، كان قد أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، أنه سيتوقف عن بيع الأسلحة للسعودية بسبب الحرب التي تخوضها في اليمن.