أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة يشكرون القيادة على دعمهم خلال جائحة كورونا

رفع أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالقصيم، الشكر لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد، على ما وجدوه من دعم لمساندة أعمالهم خلال جائحة كورونا.

وحسب فيديو جراف بثته وكالة واس، فإن الثاني من مارس 2020؛ حيث ظهور أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في المملكة، يشكّل هذا التاريخ فصلاً جديدًا للتهديدات التي تواجه أصحاب المنشآت الصغير والمتوسطة.

ومع تفاقم الأزمة استدعت الحاجة اتخاذ حزمة قرارات احترازية من قبل السلطات السعودية، من أبرزها منع التجول في أرجاء المملكة، ليأتي توجيه خادم الحرمين الشريفين بالتعامل مع تداعيات الأزمة بعدد من القرارات والمبادرات الحكومية لدعم القطاع الخاص، مكن بينها نظام ساند، الذي تتحمل الحكومة من خلاله 60% من رواتب السعوديين العاملين بالقطاع الخاص، بقيمة بلغت 9 مليارات ريال.

وجاءت المبادرات بشكل عاجل لمساعدة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ممثلة في إعفاءات وتأجيل بعض المستحقات الحكومية بما يزيد على 70 مليار ريال، إضافة إلى برنامج دعم لتلك المنشآت بقيمة 50 مليار ريال أخرى.

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