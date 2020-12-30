«الانتقالي الجنوبي»: انفجار عدن الإرهابي لن يثنينا عن إعانة حكومة اتفاق الرياض

قال هاني بن بريك، نائب رئيس هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن اليوم الأربعاء إن العمل الإرهابي الذي استهدف مطار عدن جنوبي البلاد لن يثنيهم عن إعانة حكومة اتفاق الرياض.

وأضاف بن بريك، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: أيًّا من كان يقف خلف هذا العمل الإرهابي الإجرامي الخبيث، لن يثنونا أبدًا عن العمل في صالح الشعب وإعانة حكومة اتفاق الرياض المتناصفة بين الجنوب والشمال.

وأضاف: جهودنا ستكون نحو التنمية والخدمات ومكافحة الإرهاب القاعدي الداعشي والحوثي.

وتابع بن بريك أن الحوثي عدو ظاهر، فمن يرفع شعار الموت لن يكون إلا عدو للبشر دون شك ولكن من العجلة رمي التهمة للحوثي.

واردف بالقول: ليس الحوثي المتضرر الوحيد من اتفاق الرياض وتشكيل الحكومة، فالذين صرخوا ألمًا من الإتفاق وإعلان الحكومة كثر، وهناك رجال نظام قطر وتركيا وصراخهم كان الأشد.

وكان مصدر أمني يمني أفاد بمقتل 22 شخصًا وإصابة العشرات جراء تفجيرات استهدفت مطار عدن الدولي جنوبي اليمن تزامنًا مع وصول الحكومة الجديدة.