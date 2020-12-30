«الشورى» يناقش مشروع نظام «الصلح عن القصاص»

ناقش مجلس الشورى، اليوم الأربعاء، تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، تلاه نائب رئيس اللجنة الدكتور علي الشهراني، بشأن مقترح مشروع نظام الصلح عن القصاص، المقدم من عدد من أعضاء المجلس.

جاء ذلك خلال أعمال جلسته العادية الثانية عشرة من السنة الأولى للدورة الثامنة التي عقدها (عبر الاتصال المرئي) برئاسة رئيسه الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.

وبعد طرح تقرير اللجنة بشأن مشروع النظام المقترح للنقاش، استمع المجلس لعدد من ملحوظات الأعضاء التي قدموها بشأن مقترح المشروع، وطلب رئيس اللجنة إعطاء اللجنة فرصة لدارسة ملحوظات الأعضاء ومرئياتهم تجاه مشروع النظام.