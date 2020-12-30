الصحة: 2705 حالات كورونا نشطة في المملكة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، أن هناك 2705 حالات نشطة مصابة بفيروس كورونا، لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة.

وجدَّدت الوزارة دعوتها للمواطنين إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون بوصفهما وسيلتين مهمتين للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكمًا على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

وحثت الوزارة كل مَنْ لديه أعراض التوجه لعيادات تطمن التي هيأتها لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس كورونا، أو مراكز تأكد التي خصّصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق (صحتي)، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة.

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