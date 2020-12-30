الزكاة والدخل: جولات تفتيشية للتأكد من الالتزام بتطبيق الأنظمة الضريبية

ضبطت فرق الهيئة العامة للزكاة والدخل 20 مخالفة ضريبية ضمن جولاتها التفتيشية في محافظة حقل بمنطقة تبوك.

وقالت الهيئة، في «إنفوجراف» عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر»: نواصل جهودنا للتأكد من التزام المنشآت بتطبيق الأنظمة الضريبية؛ حيث تم ضبط 20 مخالفة ضريبية ضمن جولات شملت 30 منشأة في قطاع التجزئة في محافظة حقل.

وتابعت «الزكاة والدخل»، ان المخالفات المضبوطة تنوعت بين: عدم وجود رقم ضريبي، وعدم دفع ضريبة القيمة المضافة وعدم الاحتفاظ بالفواتير الضريبية.

وتُركِّز الهيئة وفقًا لتنظيمها على القيام بأعمال جمع الزكاة وتحصيل الضرائب (ضريبة الدخل، والاستقطاع، وضريبة السلع الانتقائية، وضريبة القيمة المضافة)، وتحقيق أعلى درجات الالتزام من المكلَّفين تجاه الواجبات المفروضة عليهم وفقًا لأفضل الممارسات وبكفاءة عالية.