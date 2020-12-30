الصحة اليمنية: ارتفاع حصيلة قتلى تفجير مطار عدن إلى 22 شخصًا

أعلنت وزارة الصحة اليمنية، الأربعاء، ارتفاع حصيلة قتلى تفجير مطار عدن إلى 22 شخصًا واستهدفت الميليشيا الحوثية، مطار عدن بصاروخين؛ فور وصول الحكومة اليمنية الجديدة.

وقالت قناة «الإخبارية»، إن طائرةً مسيرةً تسببت في انفجارٍ داخل صالة مطار عدن، مشيرةً إلى سقوط عددٍ من القتلى والجرحى.

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