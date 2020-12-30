بالصور.. «الحرس الوطني» تمنح ذوي الشهداء من منسوبيها وسام الملك عبدالعزيز

سلمها رئيس الجهاز العسكري
كرَّمت وزارة الحرس الوطني، أسماء الشهداء من منسوبيها؛ بتسليم ذويهم وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة.
وقالت الوزارة، عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر»، إنه تم «تسليم وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة لذوي الشهداء من منسوبي وزارة الحرس الوطني، سلَّمها رئيس الجهاز العسكري المكلف اللواء الركن منصور العيسى».
ويحمل الوسام لمواطني المملكة العربية السعودية والأجانب مقابل الخدمة الجديرة بالمملكة، حيث يقدم مجلس الوزراء الترشيحات ويمنح الملك الوسام للأجانب بنفسه، يدخل الحاصلون على الدرجة الرابعة من الترتيب، باستثناء الوزراء والمعينين للشجاعة، والذين يمكنهم الدخول في الدرجة العليا. يمكن لأعضاء الوسام التقدم إلى الصف الأعلى التالي كل خمس سنوات.
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