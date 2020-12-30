بينها الرياض.. 3 مناطق تتصدر إصابات كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، ظهور 113 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19»، والتي تصدرتها منطقة الرياض بتسجيل 44 حالة، وتلتها مكة المكرمة بتسجيل 18 حالة، ثم المدينة المنورة بتسجيل 13 حالة.

وسجلت المنطقة الشرقية 12 حالة والحدود الشمالية 5 حالات، وسجلت منطقتا عسير وتبوك 4 حالات لكل منهما، وسجلت منطقتا نجران والباحة 3 حالات لكل منهما، فيما سجلت منطقة حائل حالتي إصابة، وسجلت منطقتا الجوف وجازان حالة إصابة واحدة لكل منهما.

وإجمالًا كشفت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 113 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد–19) في المملكة، وبهذه الحصيلة يرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 362601، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي حتى الآن نحو 353682، وبينما وصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 6214 حالة، فقد تم تسجيل 10 حالات وفاة، و170 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

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