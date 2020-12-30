شكرا لقرائتكم خبر عن 27 مخالفة كورونا في الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

نفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس، (962) جولة رقابية صحية، نتج عنها رصد(27) مخالفة تُعنى بالتدابير الصحية المرتبطة بفيروس "كوفيد19" في عدد من الأسواق والمراكز التجارية، و (3) مخالفات تكدس في الأسواق المركزية.

كما قامت الأمانة بغسل وتعقيم وتطهير (736) موقعاً، باستخدام (136520) لتراً من كمية المعقمات والمطهرات، بمشاركة (474) فرداً ضمن الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي، كما رفعت (7575) طنا من النفايات، وأزالت (4146) مترا مكعبا من الأنقاض والمخلفات، بمشاركة (9390) فرداً من الكوادر البشرية بالنظافة.