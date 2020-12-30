شكرا لقرائتكم خبر عن 27 مخالفة كورونا في الشرقية والان نبدء بالتفاصيل
كما قامت الأمانة بغسل وتعقيم وتطهير (736) موقعاً، باستخدام (136520) لتراً من كمية المعقمات والمطهرات، بمشاركة (474) فرداً ضمن الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي، كما رفعت (7575) طنا من النفايات، وأزالت (4146) مترا مكعبا من الأنقاض والمخلفات، بمشاركة (9390) فرداً من الكوادر البشرية بالنظافة.
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