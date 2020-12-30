شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير الشرقية: المملكة تمضي قدماً نحو التحول لاقتصاد رقمي منافس والان نبدء بالتفاصيل

اطلع صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، على تطبيق "نافكس، الذي يقوم على استضافة معارض افتراضية، وذلك خلال لقاء سموه بمكتبه بديوان الإمارة اليوم (الأربعاء) مؤسس التطبيق بندر السفير، وفريق التطبيق.

وأكد سموه على أن المملكة تمضي قدماً نحو التحول لاقتصاد رقمي منافس، يبتكر خدمات رقمية، ويعزز قيمة التقنية في الخدمات اليومية، مشيراً سموه إلى أهمية استثمار الفرص التي أتاحتها جائحة كورونا، وتطوير خدمات رقمية فاعلة تسهم في صناعة التحول للمجتمع الرقمي، وتوفير تلك الخدمات بكفاءة عالية وموثوقية، والحرص على استطلاع آراء المستفيدين لتطوير التطبيق وخدماته، والتخطيط للمنافسة على المستوى المحلي والإقليمي وصولاً إلى العالمية بمشيئة الله، متمنياً سموه للقائمين على التطبيق التوفيق في مهام عملهم.

من جهته قدم مؤسس التطبيق بندر السفير شكره لسمو نائب أمير الشرقية على ما تفضل به سموه من توجيهاتٍ كريمة، وحرصه على دعم الأفكار الوطنية، مشيراً إلى أن توجيهات سموه أنارت لفريق التطبيق الطريق، وساهمت في فتح آفاق جديدة للتطبيق، مبيناً أن التطبيق لا زال في بدايته، ويعمل على استضافة وتطوير فعاليات رقمية بما يواكب تطلعات المستفيدين والزوار.