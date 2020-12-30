شكرا لقرائتكم الأمير تركي الفيصل يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-12-30 الأمير تركي الفيصل يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا متابعات الخليج 365 - الرياض تلقى صاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل، رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، اليوم أولى جرعات لقاح كورونا. وبث المركز مقطع فيديو لعملية الحصول على لقاح كوفيد-19 فيما تتواصل عملية التسجيل في تطبيق صحتي للحصول على اللقاح. وكان وزير الصحة أعلن أمس أن اللقاح سيصل لكافة مناطق المملكة في غضون 3 أسابيع حيث يتم افتتاح مراكز للتطعيم تباعًا في العديد من المدن.



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