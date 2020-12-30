6 بدائل صحية للأطعمة الأكثر استهلاكًا في روتينك الغذائي  

2020-12-30

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

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للحصول على أكثر الفوائد الصحية من الغذاء يضطر البعض إلى التضحية بالذوق، لكن هناك بدائل صحية وأطعمة مغذية يمكن أن تحل محل الطعام الضار دون التخلي عن النكهة، من الآيس كريم إلى المعكرونة، إليك البدائل الصحية التي سترضي ذوقك ووزنك.

6 بدائل صحية للأطعمة الضارة

1- الكينوا بدلًا من الأرز أو المعكرونة

الأرز الأبيض والمعكرونة من الكربوهيدرات السيئة التي لا توفر الكثير من حيث التغذية كما أنها عامل من عوامل مرضي السمنة والسكري، لكن الكينوا تقدم نفس الطعم مع توفير البروتينات والأحماض الأمينية الأساسية.

2- شربات الفاكهة بدلًا من الآيس كريم

الآيس كريم التقليدي غني بالسكريات المضافة والمواد الحافظة والحليب المبستر، وفي المقابل من السهل جدًا مزج الفواكه المجمدة مثل الفراولة والموز والتوت الأزرق والأناناس والمانجو وغيرها الكثير من الأنواع لصنع شربات أو سيرب الفاكهة المفضلة لديك مع جزء صغير من السعرات الحرارية والدهون والكثير من الفيتامينات والمعادن.

فقط أضف فاكهتك المجمدة مفضلة في الخلاط مع القليل من الماء وأضف الزبادي اليوناني للحصول على نفس الطعم مع فائدة أكثر بكثير.

3- حليب جوز الهند أو اللوز بدلًا من حليب البقر المبستر

هناك بدائل صحية عديدة لأنواع اللبن المبستر الذي بات غنيًا بالهرمونات ومنتجات الأطعمة المعدلة وراثيًا، ومنها حليب جوز الهند أو اللوز وحليب الكاجو فهي بدائل رائعة للحليب وغنية بالأوميغا 3 والفيتامينات الصحية.

4- السبانخ والطماطم بدلًا من السباغيتي بالصلصة

المعكرونة ليس لها قيمة غذائية تذكر لكنها وجبة طعام لذيذة، ويمكنك الحصول على طعم مشابه وأكثر صحة من خلال السبانخ المطبوخة بصلصة الطماطم، فهي مصدر مهم للفيتامينات والمعادن ومضادة للالتهابات ومضادات للسرطان.

5- رقائق الكرنب بدلًا من رقائق البطاطس

غني عن القول إن رقائق البطاطس لها أضرار جمة، لكن قد ترغب في معرفة أنه يمكنك الاستمتاع بنفس النكهة الهشة وتناول الطعام الصحي إذا كنت تتناول رقائق الكرنب.

كل ما عليك فعله هو إزالة أوراق الكرنب، ورشها بقليل من زيت جوز الهند، ورشها بملح البحر، وخبزها لمدة 30 دقيقة في فرن مُسخن مسبقًا، وتمتع بالطعم اللذيذ بالكمية التي تريدها فهي قليلة السعرات الحرارية.

6- القرنبيط بدلًا من البطاطس المهروسة

بغض النظر عن الطعم، ليس هناك الكثير من الفوائد التي تأتي من البطاطس المهروسة، لكن استبدالها بالقرنبيط المطبوخ والمهروس سوف يقلل من السعرات الحرارية ويضيف الكثير البروتين إلى طبقك، فالبطاطس تحتوي على ما يقرب من أربعة أضعاف السعرات الحرارية للقرنبيط ولا تمتلك العناصر الغذائية المفيدة فيه.



