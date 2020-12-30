6 نصائح لمواجهة الوحم أثناء الحمل

2020-12-30

متابعات الخليج 365 - محمد داوود - جدة

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أوضحت استشارية النساء والتوليد الدكتورة صديقة عمران، أن للوحم أعراض تختلف من سيدة لأخرى، مبينة في حديث لـ”متابعات الخليج 365“، أن الوحم عبارة عن حالة فيزيولوجية ناتجة عن التّغيير الكبير في هرمونات جسم الحامل، حيث تزداد قوة الحواس لدى الحامل خاصةً الشم والتذوق، فتندفع نحو نوع معين من الأطعمة والروائح وتنفر من غيرها.

ويرى باحثون آخرون بأن للوحم حالات مبنيو على أساس غذائي فالوحم على الموالح مثلًا يعطي فكرة عن نقص الأملاح المعدنية في جسم الحامل، أو قد يكون بسبب نقص السوائل مما يدفع الحامل لتناول الأطعمة المالحة التي تجعلها تشرب كمية كبيرة من الماء تعويضًا عن نقص الماء، وكذلك الوحم على الحلويات يدل على نقص السكر في جسم الحامل.

قيء الوحم وآلام المعدة

وتابعت الدكتورة صديقة قائلة: تعتبر الأشهر الأولى من الحمل هيالأصعب على المرأة بسبب أعراض الوحم حيث تعاني أغلب الأمهات الحوامل خلال هذه الفترة من الغثيان الشديد خصوصًا في الصباح والذي قد يرافقه أحيانًا القيء وآلام المعدة.

6 وصايا وقائية

ولمواجهة هذه المشكلة دعت الدكتورة صديقة إلى اتباع (6) نصائح هامة وهي: