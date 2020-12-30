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الممرضة السعودية غزل العنزي تنقذ مصابًا بحادث مروري في حفر الباطن
صادفته أثناء مرورها بعد اصطدام مركبته بشاحنة
متابعات الخليج 365 - فواز الأسلمي - حفر الباطن
تمكنت الممرضة السعودية غزل العنزي من إنقاذ مصاب في حادث سير على طريق القاعدة العسكرية بمحافظة حفر الباطن بعد اصطدام مركبته بشاحنة ودخول المركبة بالسياح الحديدي وسط الطريق.
وفي حديث خاص لـ”متابعات الخليج 365” قالت الممرضة غزل العنزي: سافرت فجر اليوم الأربعاء إلى الرياض وتفاجأت أثناء مروري بحادث تصادم بين مركبة صغيرة وشاحنة ووجدت عدة أشخاص قاموا بإخراج المصاب قبل اشتعال المركبة وبعد إخراجه تعاملت معه بحكم عمل في المجال الصحي.
وأضافت العنزي: اكتشفت أن لدى المصاب ضغطًا بسببه أصيب بدوخة وفقد السيطرة كان الشخص يعاني من نزيف بالأنف وضربات سطحية بالرأس وكسر بالكتف وقمت بتنظيف الجروح والبقاء مع المصاب حتى لا يفقد الوعي إلى إن وصلت فرقة الهلال الأحمر.
الجدير بالذكر أن هذا العمل البطولي للممرضة غزل العنزي يعتبر الثاني بعد أن أنقذت مصابًا بحادث مروري على طريق الأمير سلطان بحفر الباطن في شهر ذي القعدة الماضي.
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