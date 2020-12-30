أمير تبوك يتابع استعدادات استقبال لقاح كورونا

2020-12-30

متابعات الخليج 365 - أحمد العطوي - تبوك

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير تبوك في مكتبه اليوم، مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور غرم الله بن عبدالله الغامدي.

واطلع سموه خلال اللقاء على تقرير مفصل عن آخر استعدادات الشؤون الصحية بالمنطقة لاستقبال لقاح كورونا، كما اطلع على التجهيزات والإجراءات التي تقوم بها الشؤون الصحية بالمنطقة في مركز اللقاح بالمنطقة.

وأثنى أمير عسير على الجهود التي يبذلها منسوبو صحة تبوك، منوهًا بما يلقاه المواطنون والمقيمون في المملكة من رعايةٍ واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد – حفظهما الله – وما يحظى به القطاع الصحي بالمملكة من دعم متواصل.

من جانبه ثمن مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة تبوك الدعم الذي تحظى به القطاعات الصحية في المنطقة من سموه، والحث المستمر على الوصول بالخدمات الطبية إلى أعلى المستويات.