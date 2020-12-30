رابط بوابة سلامة لفحص المركبات ورسوم الفحص وخطواته

تقدم بوابة سلامة خدمات الفحصي الفني لمختلف المركبات، وذلك بقيادة فريق سعودي على أعلى مستوى من الحرفية والدقة، ويهدف إلى تحقيق السلامة في المرور وتقليل الحوادث، والحفاظ على الأرواح وسلامة المواطنين، ويهدف مشروع سلامة إلى إنشاء محطات من أجل تحسين البنية التحتية عن طريق استخدام المعدات الحديثة التي تم تصميمها بأعلى جودة.

بوابة سلامة حجز موعد

يمكنك من خلال رابط بوابة سلامة حجز موعد أو تعديله أو إلغاءه، ويمكنك حجز موعد سلامة عن طريق الخطوات الآتية:

قم بكتابة بياناتك الشخصية المطلوبة، مثل البريد الإلكتروني ورقم الجوال والاسم.

قم باختيار نوع المركبة ونوع الفحص ومركز الفحص.

قم بتحديد تاريخ الفحص وتحديد توقيت الفحص.

قم بالضغط على التالي واتباع الخطوات المطلوبة حتى تمام حجز الموعد.

يجب الذهاب في الموعد المحدد.

خطوات الفحص من سلامة

في بوابة سلامة يتم فحص مركبتك بشكل تام كالآتي:

فحص غازات العادم.

فحص كفاءة نظام التوقف.

فحص انحراف العجلات.

فحص نظام التعليق.

فحص الأنوار الخارجية والداخلية.

فحص المركبة خارجيا.

فحص أسفل المركبة.

رسوم الفحص

رسوم الفحص في بوابة سلامة العادي 83.95 ريال، وخدمة الفحص الخاصة بكبار الشخصيات 171.35 ريال، ورسوم إعادة الفحص 28 ريال، أما عن المستندات المطلوبة للفحص فهي رخصة المركبة وهوية صاحب المركبة، يفضل الفحص بشكل سنوي، وعند شراء أو بيع مركبة، وعند الرغبة في الاطمئنان على المركبة، المركبات التي تم تسجيها بدولة أخرى وسيتم معاودة تسجيلها في المملكة السعودية.