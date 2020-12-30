طريقة استخراج نتيجة الطلاب في الفصل الدراسي الأول عبر نظام نور…

من الموضوعات الهامة التي تخص نظام التعليم والدراسة في المجتمع السعودي ككل لأن بسبب تفير الأوضاع في المملكة بسبب فيروس كورونا وتم وضع الإجراءات الاحترازية لحماية الطلاب بتسجيل الحضور والغياب عبر منصة مدرستي بالسعودية وذلك لمتابعة الطلاب في الفصل الدراسي الأول والفصل الدراسي الثاني باستخدام التعليم عن بعد ويعتبر نظام نور الإلكتروني من أهم المنصات التعليمة التي تم إنشاءها بقرار من الديوان الملكي السعودي تحت أشراف وزارة التعليم السعودي ويهدف من أجل زيادة الخدمات الإلكترونية في المملكة لتنفيذ الرؤية المستقبلية في عام 2030 ميلادي وتم الاعتماد على نظام نور في السنوات السابقة وحقق النظام نجاح كبير في تسجيل الطلاب في التعليم العام خاصه في المرحلة الابتدائية في الوقت الحالي أصبح نظام نور يعتمد عليه ذلك العام الدراسي من خلال إعلان نتيجة أختبارات الفصل الدراسي الأول والفصل الدراسي الثاني وسوف نخبركم عبر موقع نجوم مصرية على كيفية استخراج نتائج الطلاب عن طريق نظام نور المركزي

نظام نور الإلكتروني وتوزيع درجات الطلاب في الفصل الدراسي الأول عام ١٤٤٢

تقرر من وزير التعليم في المملكة أن يكون أختبارات التعليم العام من خلال نظام نور إلكترونياً وسوف يتم عرض كافة نتائج المواد الدراسية عبر موقع نور الإلكتروني ولكن الكثير من أولياء الأمور يبحثون على نظام توزيع الدرجات للطلاب في ذلك العام الدراسي خاصة أنه يتم استخدام التعليم عن بعد في ذلك العام ١٤٤٢

تقرر تقسيم الدرجات في المرحلة الابتدائية للصف الأول والثانى على نظام التقيم للطالب والصفوف الآخرى في الابتدائية يتم أختبار فيها جميع المواد وتعرض النتيجة عبر موقع نظام نور في نهاية الفصل الدراسي الأول

توزع درجات المرحلة المتوسطة بحيث يتم أختبار المواد الدراسية عبر نظام نور بإجمالي 100 درجة لكل مادة دراسية ويتم عرض نتائج الطلاب خلال موقع نور في السعودية لأولياء الامور برقم الهوية الوطنية

توزع درجات المرحلة الثانوية بالاعتماد على كفاءة كل طالب في المواد الدراسة وأختبار القدرات اللغوية والمهارية لكل طالب وتعرض النتيجة عبر موقع نظام نور التابع إلى وزارة التعليم

طريقة استخراج نتيجة الطلاب عبر نظام نور الإلكتروني عام ١٤٤٢