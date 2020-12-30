نظام فارس تسجيل الدخول ١٤٤٢والتعريف بالراتب

نظام فارس الخدمة الذاتية هو نظام قامت وزارة التربية والتعليم السعودية بوضعه بهدف التيسير على موظفيها وتقديم الخدمات الذاتية للموظفين والعاملين بها إلكترونيا، وذلك في إطار جهود الوزارة للحفاظ على سلامة موظفيها والعاملين بها وعملا بالإجراءات الوقائية المتبعة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، فقد أعلنت الوزارة عبر قناة التواصل الاجتماعي “تويتر” أنه سوف يتم استقبال طلبات المراجعين إلكترونيا فقط عبر منصة التربية والتعليم “تواصل” خلال هذه الفترة وان الدخول لمباني الوزارة المختلفة سوف يقتصر على العاملين بالوزارة إلا في حالة استدعاء مسبق من خدمة “تواصل”.

تسجيل الدخول في خدمة نظام فارس الذاتية:

يمكنك حساب فارس من التمتع بالعديد من المميزات والخدمات التي يقدمها النظام، فيمكنك التقديم على الإجازات أو طلب مد إجازة أو إلغائها، معرفة الراتب والبدلات وبيانات الموظف والسجل الوظيفي، الاستعلام عن الموظفين وطلب بدل لموظف، تقديم طلب استقالة أو تقاعد وطلب البدلات والعديد من الخدمات الأخرى، يمكنك التمتع بها كاملة بعد تسجيل الدخول إلى النظام كما في الخطوات التالية؛

الذهاب إلى رابط تسجيل حساب جديد في خدمة فارس. ملء البيانات التالية كما في الصورة السابقة

معرف الهوية الوطنية.

الأيبان الخاص برقم الحساب البنكي لصرف راتبك.

البريد الإلكتروني الخاص بك.

رقم الهاتف الشخصي.

إدخال رمز التحقق الذي يظهر أمامك.

ثم قم بالضغط على كلمة ” submit”.

بعدها يتم إرسال رمز التفعيل على جوالك تقوم بإدخاله وتحديد كلمة السر.

ملاحظة: رمز التحقق هو عبارة عن رمز الكابتشا ويكون عبارة عن خمس أرقام.

نظام فارس تعريف بالراتب ومعرفة الدرجه الوظيفيه:

يمكنك من خلال خدمة فارس الذاتية استخراج بيان تعريف بالراتب ومعرفة الدرجة الوظيفية التي وصلت إليها من خلال السلم الوظيفي الخاص بالقطاع أو الشركة التابع لها، من خلال الخطوات التالية:

دخول رابط تسجيل الدخول لخدمة فارس الذاتية تسجيل الدخول إلى حسابك. قم باختيار صلاحية الخدمة الذاتية للموظف. ثم اختيار الرواتب والبدلات، والضغط على تعريف الراتب. كتابة بيانات المستعلم المطلوبة. والنقر على تحميل التعريف. يظهر أمامك نموذج تعريف الراتب على الشاشة الرئيسية.

وبنفس الخطوات تقوم بمعرفة الدرجة الوظيفية عن طريق اختيار بيانات الموظف بدلاً من الراتب والبدلات ثم اختيار الدرجة الوظيفية.

كيفية رفع طلب الدعم الفني في نظام فارس:

إذا واجهتك مشكله فى تسجيل الدخول إلى نظام فارس أو حدوث أي عطل به فيمكنك رفع طلب الدعم الفني من خلال منصة “تواصل” التابعة لوزارة التربية والتعليم والتي تعمل على معالجة الطلب فور استلامه من خلال الفريق المختص والرد عليه مباشرة فور الانتهاء؛