نظام نور برقم الهوية الوطنية رابط استعلام نتائج الطلاب 1442

سعت وزارة التعليم السعودية خلال الفترة الماضية في السعي قدما نحو نظام التعليم عن بعد، وذلك من خلال منصة مدرستي ونظام نور الذي أتاح الحصول على إمكانية الحصول على الكتب الدراسية وغيرها، وتسهيلا على أولياء الأمور في الحصول على نتائج اختبارات أبنائهم في مختلف المراحل التعليمية 1442، فقد أتاحت الوزارة الآن نظام نتائج نور بالهوية فقط عبر noorresults.

وسنقدم لكم من خلال المقال التالي خطوات الاستعلام بدون تسجيل أو رقم سري الحصل على نتائج اختبارات المرحلة الابتدائية لطلاب وطالبات المملكة عبر نظام نور باستخدام رقم الهوية الوطنية فقط.

استعلام نتائج المرحلة الابتدائية عبر نظام نور

كانت وزارة التعليم السعودية قد أعلنت انه تم الانتهاء من رصد درجات طلاب وطالبات المرحلة الابتدائية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجاري 1442 ه، وقد عملت الوزارة على توفير عده طرق للاستعلام عن نتائج الطلاب من خلال نظام نور وهي:

الاستعلام عن نتائج الطلاب من خلال تسجيل الدخول إلى حساب الطالب أو ولي الأمر على نظام نور.

الاستعلام مباشرة عن طريق الدخول إلى رابط نور بالهوية الوطنية فقط للحصول على درجات الفصل الدراسي NoorResults

خطوات استعلام نتائج نظام نور برقم الهوية فقط NoorResults

تتضح جهود وزارة التعليم السعودية في التعليم التكنولوجي من خلال سعيها إلى النهوض بالعملية التعليمية وخاصة نظام التعليم عن بعد والذي شهد هذا العام مجموعة من التطورات المتتالية، حيث انه مطلع هذا العام وجهت الوزارة إلى الطلاب والمعلمين بسرعه تحديث بيناتهم وربطها برقم الجوال، حيث تم ربط منصتي نور ومنصة مدرستي معا بقاعدة بيانات واحدة.

ولهذا يتمكن كافة الطلاب في مختلف أرجاء المملكة من الحصول على نتائج الاختبارات فور الانتهاء منها بشكل فوري وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

يتم الدخول إلى رابط موقع نظام نور

بعد الدخول سيتم ظهور عده خيارات أمام الطالب والتي من ضمنها رقم الهوية ورمز التحقق.

يتم الضغط على هذا الاختيار ومن ثم يتم تسجيل البيانات بشكل صحيح.

يجب تسجيل المنطقة التابع لها الطالب (التي يتعلم بها).

يتم كتابة اسم المدرسة بشكل صحيح تفصيلا.

ثم الضغط على إظهار النتيجة، يتم الانتظار عدة لحظات وسوف تظهر أمامك النتيجة تفصيلية.

ملحوظة: يجب العلم أنه نتيجة الضغط الهائل على الموقع فأنه يمكن حدوث صعوبة للوصول اليه ولكن لا داعي للقلق يمكنك المحاولة مرة أخري حتي تتمكن من الحصول على نتيجة الفصل الدراسي الأول 1442.

كما انه سيتم الإعلان عن الرابط المباشر لموقع نظام نور لرقم الهوية الوطنية فور إعلان وزارة التعليم عنه مباشرة

استعلام نتائج طلاب الابتدائية نظام نور 1442