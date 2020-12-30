شكرا لقرائتكم خبر عن صحة الشمالية:‬ خرائط السناب شات «تحت المجهر»‬ والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - كشفت صحة منطقة الحدود الشمالية ‬⁩أن جميع مخالفات الإجراءات الإحترازية والوقائية في خرائط‫ السناب شات، تحت المجهر بحيث‬⁩ يتم رصدها من قبل فريق مختص وإحالتها للجهة المعنية. وأكدت صحة الشمالية أن تلك الاجراءات من شأنها منع وقوع أي سلوكيات مخالفة وبهدف حماية الجميع من عدوى فايروس كورونا. يُذكر أن منطقة الحدود الشمالية شهدت في الأونة الأخيرة تراجعاً ملحوظاً في تسجيل إصابات كورونا حيث سجلت أيام متتالية صفر إصابات كورونا.



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