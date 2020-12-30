شكرا لقرائتكم خبر عن التشهير بمواطن وسجنه عاماً.. وتغريمه 950 ألف ريال والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - شهّرت المديرية العامة للجوازات، بالمواطن فايز أحمد شنبر الشمبري، لنقله 19 متسللاً بمحافظة الحجرة بمنطقة الباحة. وتضمنت العقوبة المنفذة بحقه بموجب القرار الاداري رقم (57) وتاريخ 1441/1/1هـــ، سجنة لمدة عام، وتغريمه غرامة مالية قدرها (950 )ألف ريال، بواقع خمسين ألف ريال عن نقل المتسلل الواحد.
ودعت المديرية العامة للجوازات جميع المواطنين والمقيمين من أصحاب المنشآت والأفراد إلى تجنب نقل أو تشغيل أو إيواء المتسللين والمخالفين لنظام الإقامة والعمل وأمن الحدود أو التستر عليهم أو تقديم أي وسيلة من وسائل المساعدة لهم في إيجاد فرص عمل أو سكن أو نقل تفادياً للعقوبات المترتبة على ذلك.
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