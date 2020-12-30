شاهد على الهواء مباشرة لحظة ‏انفجار استهدف وزراء الحكومة اليمنية الجديدة لدى وصولهم لـ ⁧‎#مطار_عدن

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‏انفجار يستهدف وزراء الحكومة اليمنية الجديدة لدى وصولهم لـ ⁧‎#مطار_عدن ‏حصيلة أولية: 25 قتيلاً وجريحاً جراء التفجير في ⁧‫#مطار_عدن





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