«الشؤون البلدية والقروية»: اعتماد اشتراطات 9 أنشطة متنقلة

مشروع تحسين بيئة الأعمال

دشن وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد بن عبدالله الحقيل، اشتراطات (٩) أنشطة متنقلة؛ وذلك ضمن مشروع تحسين بيئة الأعمال، بهدف التسهيل على المستثمرين. ونشر الحساب الرسمي لوزارة الشؤون البلدية والقروية عبر موقع «تويتر» الاشتراطات التي جاءت كالآتي: – الصيانة المنزلية (كهرباء، سباكة، تكييف). – صيانة أجهزة الجوالات. – صيانة أجهزة الحاسب الآلي. – صيانة السيارات (كهرباء، ميكانيكا). – إصلاح إطارات السيارات. – غسيل السيارات. – تبديل زيوت السيارات. – تأجير الدراجات الهوائية. – الحلاقة (رجال، أطفال). وأوضحت أن الآثار المتوقعة من القرار كالآتي: – رفع مستوى الخدمة المقدمة للمستفيدين من الأنشطة. – تنظيم سوق الأعمال للأنشطة المتنقلة لتعزيز التنافسية. – رفع معايير السلامة والصحة في الأنشطة المتنقلة. – إتاحة فرص عمل جديدة للأعمال الناشئة. اقرأ أيضًا: اشتراطات جديدة لأنشطة الخياطة ومغاسل الملابس وقطع غيار السيارات.. تعرّف على التفاصيل

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