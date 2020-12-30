إيقاف مسلسل «ضحايا حلال».. والمرئي والمسموع: مخالف للنظام

الهيئة قررت تطبيق الإجراءات النظامية
أصدرت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، بيانًا رسميًّا بخصوص مسلسل «ضحايا حلال» الذي يبث عبر تطبيق «شاهد»، مشيرةً إلى أنه لم يحصل على إجازة الهيئة.
وقالت الهيئة، عبر حسابها على موقع «تويتر»، إن المسلسل لم يراعِ ضوابط المحتوى الإعلامي، وهو ما يُعَد مخالفةً لنظام الإعلام المرئي والمسموع ولائحته التنفيذية.
وتواصلت الهيئة مع منتج المسلسل ومسؤولي القناة، لإيقاف بثه وإزالة الإعلانات الخاصة به على مواقع التواصل الاجتماعي كافةً.
وقررت الهيئة تطبيق الإجراءات النظامية المتعلقة بالمخالفة على المؤسسة المنتجة للمسلسل والقناة التي قامت ببثه عبر المنصة التابعة لها.
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