وزارة الصحة تعلن قائمة التعافي من كورونا: 353512 حالة

تصدَّرت الرياض قائمة المدن السعودية من حيث حالات التعافي من فيروس كورونا مسجلة 58769 حالة من إجمالي 353512 حالة تعافٍ في مختلف مدن المملكة حتى الآن فيما لا تزال 2772 حالة نشطة تتلقى العلاج حاليًّا.

وتم تعافي (33933 في مكة المكرمة و33463 في جدة و22407 في المدينة المنورة و19700 في الهفوف و19650في الدمام و10975 في الطائف و8336 في القطيف و8150 في المبرز و7886 في خميس مشيط و7300 في الخبر و5965 في حائل و5590 في الجبيل و5385 في بريدة و5062 في أبها و4975 في ينبع و4444 في الظهران و4356 في نجران و4082 في حفر الباطن و3902 في تبوك و3339 في جازان و2401 في وادي الدواسر و2334 في عنيزة).

فيما تعافى (2241 في بيش 1990 في الخرج 1675 في صفوى 1547 في محايل 1517 في بيشة 1503 في الدرعية 1482 في بقيق 1397 في أبو عريش 1338 في أحد رفيدة 1318 في عرعر 1271 في شرورة 1233 في راس تنورة 1183 في النعيرية 1177 في بلجرشي 1165 في صبيا 1126 في بللسمر 1064 في الرس 1031 في سبت العلاية 1029 في خليص 1014 في المجمعة 1010 في القنفذة 974 في صامطة 937 في المذنب).

وتعافى (920 في الحرجة 894 في رجال ألمع 863 في النماص 856 في الجفر 843 في الخفجي 756 في عيون الجواء 727 في حوطة بني تميم 713 في المخواة 700 في سراة عبيدة 661 في ظهران الجنوب 659 في سكاكا 656 في الليث 649 في المزاحمية 645 في العيون 639 في رياض الخبراء 607 في العيدابي 602 في البكيرية 587 في العقيق 572 في البشائر 564 في البدائع 563 في عفيف 553 في تثليث 552 في الأسياح 534 في الزلفي 501 في المجاردة 492 في الدوادمي 491 في ضرما 487 في الباحة 484 في قرية العليا 476 في مهد الذهب 466 في بارق 443 في قلوة 437 في المظيلف 433 في الدلم 421 في حريملاء 417 في تبالة 407 في رفائع الجمش 404 في أحد المسارحة).

كما تعافى ( 398 في رفحا 397 في مليجة 390 في تربة 380 في خيبر 358 في السليل 350 في ساجر 348 في وادي بن هشبل 346 في المضة 345 في رنية 339 في القوز 335 في بقعاء 315 في العيص 313 في الكامل 299 في القريات 295 في العلا 289 في الحجرة 287 في المندق 286 في الخرمة 281 في أملج 280 في يدمة 277 في ضبا 269 في رابغ 268 في القويعية 263 في السحن 262 في الحناكية260 في ثريبان 244 في القرى 242 في شقراء).

في حين تعافى (240 في النبهانية 230 في الرويضة 226 في بدر الجنوب 223 في فيفا 215 في تنومة 209 في أضم 205 في ضرية 203 في الطوال 203 في حوطة سدير 196 في الدائر 196 في حدة 193 في الدرب 193 في الشملي 192 في القحمة 190 في وادي الفرع 187 في القيصومة 184 في طريف 179 في الحائط 176 في بطحاء 169 في قيا 165 في الريث 164 في قصيباء 156 في ثادق 154 في عريعرة 153 في القوارة 153 في البرك 153 في الموية 153 في رماح 151 في الشنان).

وتعافى أيضًا ( 151 في القريع 136 في العارضة 136 في الوجه 134 في نمرة 130 في ليلى 130 في تمير 122 في أم الدوم 119 في الأرطاوية 117 في موقق 116 في البجادية 116 في تيماء 108 في ميسان 103 في البدع 103 في الغزالة 101 في سلوى 100 في الشعبة 100 في حبونا 100 في وثيلان 97 في الرين 97 في الفرشة 93 في خباش 93 في طبرجل 91 في المحاني 91 في الحمنة 87 في الموسم 86 في ضمد 84 في عقلة الصقور 84 في بني حسن 82 في حزم الجلاميد).



وأخيرًا تعافى (81 في العويقيلة 77 في الهدا 76 في مركز حدود الحديثة 62 في فرسان 61 في الحريق 61 في دومة الجندل 57 في جديدة عرعر 55 في ظلم 49 في حقل 43 في مرات 39 في ثار 38 في الذيبية 36 في الخاصرة 31 في الحرث 24 في سميراء 23 في نفي 21 في ثول 20 في شواق 18 في السليمي 16 في ترج 14 في الصفيري 14 في سيهات 10 في الغاط 8 في ميقوع 8 في الحدبان 7 في الرقعي 6 في صوير 6 في أبو عروة 5 في السعيرة 4 في بدر 2 في أبو عجرم 2 في سامودة 1 في أبو راكة 1 في حداد بني مالك 1 في السليمانية 1 في حرض).

إلى ذلك أعلنت وزارة الصحة، أمس الثلاثاء، تسجيل 149 حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد، ليرتفع عدد الحالات المؤكدة في المملكة إلى 362488 حالة، بينها 2772 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، وتم تسجيل 401 حالة حرجة، و159 حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى 353512 حالة، مشيرة إلى أن عدد الوفيات بلغ 6204 حالات، بإضافة 8 حالات وفاة جديدة.