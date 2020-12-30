«حساب المواطن»: الإفصاح عن الدخل الإضافي ضرورة

شدد برنامج حساب المواطن على ضرورة الإفصاح عن وجود دخل إضافي؛ وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «هل لو أنا مالك لمنزل وأجرت شقة صغيرة عندي أفصح عن الإيجار السنوي أو ما يحتاج وكيف الطريقة؟».

ورد الحساب الرسمي للعناية بعملاء حساب المواطن عبر موقع «تويتر»: «في حال وجود دخل إضافي لا بد من الإفصاح عنه. وفي حال انطبقت عليك شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق سوف يشملك الدعم. ويمكنك معرفة قيمة استحقاقك للدعم من خلال الحاسبة التقديرية (اضغط هنا)».

وعن إيقاف بعض الحسابات، قال: «نظرًا إلى عدم تصحيح البيانات وتقديم اعتراض خلال الفترة المسموحة والمحددة مسبقًا بـ90 يومًا؛ فقد تم إيقاف حسابكم بالبرنامج».

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