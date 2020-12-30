«الجوازات السعودية»: تجديد هوية مقيم شرط لإلغاء تأشيرة الخروج النهائي

1000 ريال غرامة في حال عدم المغادرة

أكدت المديرية العامة للجوازات أن تجديد هوية مقيم شرطٌ لإلغاء تأشيرة الخروج النهائي؛ وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «كم تكلفة إلغاء الخروج النهائي؟». وردَّ الحساب الرسمي للجوازات عبر موقع «تويتر»: «في حال عدم المغادرة خلال فترة صلاحية التأشيرة ٦٠ يومًا، تُفرَض غرامةٌ ١٠٠٠ ريالٍ لتتمكَّن من إلغاء التأشيرة.. يُشترَط تجديد هوية مقيم لتتمكن من إتمام الإجراء». اقرأ أيضًا: «الجوازات السعودية»: رسالة تحسم إجراءات سفر المبتعثين «أبشر»: التفعيل عبر البنوك والجوازات لا يتطلب إدخال البصمة

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