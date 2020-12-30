بالصور.. المفتي يستقبل الوزير «الحقيل» ويطلع على جهود «الإسكان»

استقبل سماحة مفتي المملكة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، في مكتبه اليوم، وزير الإسكان وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد بن عبدالله الحقيل، بحضور أعضاء اللجنة الدائمة للإفتاء.

ورحَّب سماحته بالوزير وصحبه، ثم اطلع على شرح مفصل عن برامج وجهود الوزارة، وحلولها المتنوعة لتمكين المواطنين من الحصول على المساكن الملائمة.

وبيَّن وزير الإسكان أن عدد مستفيدي القرض العقاري المدعوم، بالشراكة مع الجهات التمويلية، تجاوز 400 ألف أسرة خلال الأعوام الثلاثة الماضية؛ بينهم أكثر من 183 ألفًا خلال هذا العام فقط، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي في إطار حرص الدولة على تسهيل تملُّك الأسر السعودية للسكن بخيارات متنوعةٍ وإجراءاتٍ ميسرة.

وأشاد أصحاب الفضيلة أعضاء اللجنة بجهود وزارة الإسكان وتسهيلاتها المتنوعة في سبيل خدمة المواطنين، وتيسير تملكهم للمساكن، معتبرين أن الانجازات المتحققة لدى الوزارة خلال الفترة الماضية، كان لها أثرها الكبير على المجتمع وأفراده، وعلى تنمية واستقرار الأسر.