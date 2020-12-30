الشورى لـ«الأوقاف»: شجعوا إنشاء الصناديق الوقفية بالمناطق

طالب مجلس الشورى، اليوم الأربعاء، الهيئة العامة للأوقاف بالتوسع في تحفيز وتشجيع القطاع غير الربحي على إنشاء الصناديق الوقفية في مناطق المملكة كافةً.

ووجه بحصر ومراجعة الأنظمة والتشريعات المتعلقة بالأوقاف، والعمل مع الجهات ذات العلاقة لتحديثها أو تعديلها أو إصدار أنظمة جديدة تساهم في تمكين الهيئة من التوسع في مجال الأوقاف وتنميتها.

جاء ذلك خلال جلسة مجلس الشورى العادية الثانية عشرة للسنة الأولى من الدورة الثامنة عبر الاتصال المرئي المنعقدة برئاسة رئيس المجلس د. عبدالله آل الشيخ.

كما وجَّه الهيئة العامة للأوقاف، برفع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية الأوقاف، ودورها المهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.