وجَّه بحصر ومراجعة الأنظمة والتشريعات
طالب مجلس الشورى، اليوم الأربعاء، الهيئة العامة للأوقاف بالتوسع في تحفيز وتشجيع القطاع غير الربحي على إنشاء الصناديق الوقفية في مناطق المملكة كافةً.
ووجه بحصر ومراجعة الأنظمة والتشريعات المتعلقة بالأوقاف، والعمل مع الجهات ذات العلاقة لتحديثها أو تعديلها أو إصدار أنظمة جديدة تساهم في تمكين الهيئة من التوسع في مجال الأوقاف وتنميتها.
جاء ذلك خلال جلسة مجلس الشورى العادية الثانية عشرة للسنة الأولى من الدورة الثامنة عبر الاتصال المرئي المنعقدة برئاسة رئيس المجلس د. عبدالله آل الشيخ.
كما وجَّه الهيئة العامة للأوقاف، برفع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية الأوقاف، ودورها المهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
كانت هذه تفاصيل خبر الشورى لـ«الأوقاف»: شجعوا إنشاء الصناديق الوقفية بالمناطق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.