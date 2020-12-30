خادم الحرمين يدعو أمير قطر إلى القمة الخليجية المقبلة

وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الدعوة إلى أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، للمشاركة في الدورة الـ41 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المزمع عقدها في المملكة برئاسة الملك سلمان وبمشاركة قادة الدول الأعضاء بتاريخ 5 يناير القادم.

وأعلنت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم الأربعاء، أن الأمين العام قد سلم دعوة من خادم الحرمين الشريفين إلى أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني للمشاركة في الدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وفي وقت سابق، أعرب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، عن أمله أن تُكلَّل أعمال الدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون، التي تستضيفها محافظة العلا، الثلاثاء المقبل، بالنجاح في تعزيز العمل المشترك وتوسيع التعاون والتكامل بين الدول الأعضاء في المجالات كافةً، تحقيقًا لتطلعات مواطني دول المجلس وآمالهم.