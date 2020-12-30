اتخاذ الإجراءات النظامية حياله
نفى المتحدث الرسمي بإمارة منطقة جازان عادل بن أحمد الزائري؛ وجود حساب آخر باسم الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان على موقع تويتر، موضحًا أن حساب أمير المنطقة الرسمي والوحيد بتويتر هو: @PrinceMohmmedB1.
وحذر المتحدث الرسمي بإمارة المنطقة، من التعامل مع الحساب المزور المنتحل لشخصية أمير المنطقة، أو التواصل معه والإبلاغ عنه، مبينًا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة حياله ورفع أمره إلى الجهات المختصة.
وأشار إلى أن استقبال الاحتياجات التنموية والخدمية وطلبات المواطنين والمقيمين؛ تكون عبر الجهات الرسمية والمنصات الإلكترونية بإمارة المنطقة، ونظام أبشر فقط.
كانت هذه تفاصيل خبر إمارة جازان تحذر: حساب ينتحل شخصية أمير المنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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