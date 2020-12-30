وزارة الإسكان: 5 خطوات لاسترداد القيمة المضافة عن المسكن الأول

بين البائع والمشتري

أوضحت وزارة الإسكان خطوات استرداد القيمة المضافة عن المسكن الأول؛ وذلك ردًّا على استفسار أحد المغردين نصه: «مَن المُخوَّل باسترداد القيمة المضافة عن المسكن الأول؟ البائع أم المشتري؟ الموظفة أخبرتني أن البائع هو من يملك حق استرداد المبلغ وبعدها يتفاهم مع المشتري بطريقته!». وحددت الوزارة، عبر حساب «العناية بالمستفيدين–وزارة الإسكان» التابع لها بموقع «تويتر»، الخطوات: – يقوم المشتري بإصدار شهادة التحمل عبر منصة سكني وتقديمها للبائع. – يقوم البائع بدخول موقع الهيئة العامة للزكاة، ثم اختيار (ضريبة التصرفات العقارية) لإكمال عملية التسجيل. – ستتأكد الهيئة آليًّا من استحقاق المشتري. – يتم دفع ما زاد عن مليون. – يتم الإفراغ لدى وزارة العدل.

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