وزير التعليم: شكرًا للقيادة على نجاح اختبارات الفصل الدراسي الأول

وجَّه وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، باسمه ونيابةً عن منسوبي التعليم، خالص الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد؛ على دعمهما المتواصل للتعليم عن بُعد، وما تحقق من نجاحٍ في اختبارات الفصل الدراسي الأول.

وقال، عبر حسابه بموقع تويتر: «إلى الزملاء والزميلات المعلمين والمعلمات، وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات والتدريب التقني.. يسرني مع نهاية اختبارات الفصل الدراسي الأول من عام 1442ه؛ـ أن أتقدم إليكم بالشكر والتقدير؛ لما قدَّمتم من تميُّزٍ وعطاءٍ لاستمرار العملية التعليمية عن بعد، وما بذلتم من جهودٍ مخلصةٍ كنتم فيها ولا تزالون على قدر الثقة والمسؤولية، وما سطَّرتم من قصص التفاني والتفاعل مع طلابكم وطالباتكم، فتحوَّلت معكم الجائحة إلى قصة نجاحٍ لم يتوقف فيها التعليم في وطننا يومًا واحدًا».

وتابع: «اليوم كما يفرح طلابكم وطالباتكم بنجاحهم، نفرح معكم بما حققتموه من مكاسب في التعليم عن بعد.. وسنواصل العمل معًا بروح الفريق الواحد ونحن أكثر تفاؤلًا وقدرةً على تجاوز التحديات لتحقيق تطلعات قيادتنا الرشيدة بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين، وسمو سيدي ولي العهد الأمين».

واستكمل: «إلى أبنائي وبناتي طلاب وطالبات التعليم في كافة المراحل.. أبارك لكم ما تحقق من نجاحٍ وتفوقٍ مع انتهاء اختبارات الفصل الدراسي الأول من عام 1442هـ بدعم قيادتنا الرشيدة التي سعت إلى تجنيبكم المخاطر المحتملة بسبب جائحة كورونا، وتهيئة كافة البدائل التعليمية المناسبة لكم لاستمرار رحلتكم التعليمية عن بُعد، مُقدِّرةً جدكم واجتهادكم وحرصكم على التفاعل مع معلميكم ومعلماتكم، وتميُّزكم في البيئة التعليمية الافتراضية، وشاكرًا اهتمام ومتابعة أسركم وأولياء أموركم كشركاء أوفياء أسهموا مع وزارة التعليم في نجاح رحلة التعليم عن بعد.