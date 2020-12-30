وزير الصحة يتفقد مركز لقاحات كورونا بجدة

قام وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة صباح اليوم بالوقوف علي سير العمل بمركز لقاح كورونا بمحافظة جدة يرافقه مدير الشوون الصحية الدكتور مشعل السيالي وعدد من قيادي صحة جدة، حيث اطلع على الإجراءات المتبعة من بداية التسجيل حتي أخذ اللقاح و على الآلية المتبعة هناك وكيفية التاكد من البيانات المسجلة من قبل المواطن أو المقيم حسب الفئات المستهدفة والتحقق منها. وزار أيضا العيادات المخصصة للتطعيم والسعة الاستيعابية بها والعدد المستهدف لكل عيادة والوقت المستغرق للشخص في أخذ اللقاح. وفي الختام التقى وزير الصحة بعدد من المواطنين والمقيمين أثناء تواجدهم في أماكن الانتظار لأخذ اللقاح. وقدم الوزير شكره وتقديره للعاملين بالمركز وبالدور الذي يقومون به والسعي في تحقيق الهدف المأمول لأخذ اللقاح لكافة المواطنين والمقيمين وتقديم العناية الصحية لهم.



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