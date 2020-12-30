شكرا لقرائتكم خبر عن "حقوق الإنسان" تقدم 1000 كسوة شتوية للسجناء والان نبدء بالتفاصيل

قدمت هيئة حقوق الانسان أكثر من 1000 كسوة شتوية إلى السجناء المحتاجين ، وذلك بالتنسيق مع اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم (تراحم). يشار إلى أن الهيئة حقوق وفق نظامها تعمل على عقد عدة شراكات لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في كل المجالات، وقد قامت مؤخراً بتوقيع ثلاث اتفاقيات مع (تراحم).للتوعية بحقوق السجناء ودعم ذلك من خلال عدة مبادرات.

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