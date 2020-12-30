شكرا لقرائتكم خبر عن آل جابر : سيمضى اتفاق الرياض وسيحقق اليمنيون الأمن والسلام والان نبدء بالتفاصيل
وأضاف "آل جابر" : سيمضي الاتفاق قدما ، وسيتحقق السلام والأمن والاستقرار بعزيمة اليمنيين وحكومتهم الشجاعة، و التحالف بقيادة المملكة مستمر في الوقوف مع الشعب اليمني الشقيق وحكومتة الشرعية .
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