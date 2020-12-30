شكرا لقرائتكم خبر عن آل جابر : سيمضى اتفاق الرياض وسيحقق اليمنيون الأمن والسلام والان نبدء بالتفاصيل

قال سفير المملكة في اليمن محمد آل جابر ،أن استهداف الحكومة اليمنية عند وصولها مطار عدن عمل إرهابي جبان يستهدف كل الشعب اليمني وأمنه واستقراره وحياته اليومية، ويؤكد حجم الخيبة والتخبط التي وصل لها صانعو الموت والتدمير نتيجة نجاح تنفيذ اتفاق الرياض وتشكيل الحكومة اليمنية ومباشرتها للبدء في مهامها لخدمة الشعب اليمني.

وأضاف "آل جابر" : سيمضي الاتفاق قدما ، وسيتحقق السلام والأمن والاستقرار بعزيمة اليمنيين وحكومتهم الشجاعة، و التحالف بقيادة المملكة مستمر في الوقوف مع الشعب اليمني الشقيق وحكومتة الشرعية .