ارتفاع جرائم القتل في نيويورك بنسبة 41% في 2020

2020-12-30

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

تكافح مدينة نيويورك مع تصاعد جرائم القتل وتفشي جائحة كورونا حيث قالت السلطات إنها ساعدت في تأجيج العنف، حتى بات عام 2020 أكثر الأعوام دموية منذ ما يقرب من عقد من الزمان.

وسجلت المدينة التي كانت تُعد الأكثر أمانًا في أمريكا في السنوات الأخيرة، زيادة قدرها 41% في عمليات القتل عن العام الماضي.

وقالت الشرطة إنها واجهت تحديات غير مسبوقة هذا العام بسبب كوفيد-19 وأحداثًا أخرى، منها قيود الميزانية والفقر الذي أدى إلى ارتفاع معدلات الجريمة وارتداء الأقنعة في كل مكان وانخفاض أعداد أفراد الأمن بسبب إصابتهم بالفيروس، وقلة الثقة بأفراد الأمن وسط قتل الشرطة للسود.

وتفضح الأرقام هذه الحقيقية، حيث سجلت مدينة نيويورك 57 حالة قتل في المتوسط ​​شهريًا في يوليو وأغسطس وسبتمبر، بينما في كل عام 2019 سجلت المدينة 33 جريمة قتل.

وتصاعد الجريمة في نيويورك تزامن مع تصاعد العنف في جميع أنحاء الولايات المتحدة في عام، حيث كان لفيروس كورونا تأثير مدمر على المجتمعات منخفضة الدخل.



